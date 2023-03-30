الدفاع المدني يستعرض دور طائرات “الدرون” في الحوادث الكيميائية والإشعاعية

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي: إن المديرية شاركت في جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس، من خلال عدد من الحلول الرقمية المبتكرة.

وأوضح أن هذه الحلول تشمر أنظمة الإنذار المبكر في حالات الكوارث، عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر والإنذار الآلي، إضافةً إلى بوابة سلامة، وطائرات الدرون التي تُستخدم في الحوادث الكيميائية والإشعاعية.