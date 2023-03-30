لأول مرة.. كاميرات ذكية تراقب الخصائص الحيوية وسلوك ضيوف الرحمن

استعرض المتحدث باسم المركز الوطني للعمليات الأمنية، المقدم مهندس أحمد بن حمدان شرف، ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات «جيتكس»، مجموعة من التقنيات الحديثة في إدارة الحشود بالمشاعر المقدسة.

وأوضح المقدم «حمدان» أن أبرز هذه التقنيات، هي كاميرات ذكية تتحقق من الخصائص الحيوية ونشاط وسلوك الأشخاص وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة، وذلك للمرة الأولى.