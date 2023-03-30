مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10590 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 86.92 نقطة ليقفل عند مستوى 10590.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 218 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: اتحاد الخليج الأهلية، وبن داود، وباتك، وأنابيب الشرق، وتوبي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: البحر الأحمر، والعبداللطيف، وأيان، وأمريكانا، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و3.82%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وزين السعودية، وثمار، ودار الأركان، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: ثمار، والراجحي، ولوبريف، والكثيري، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 288.68 نقطة ليقفل عند مستوى 19892.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38.1 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم.