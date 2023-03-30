القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في «جيتكس» للمرة الأولى

استعرض ملازم أول مهندس ريان المالكي، تفاصيل مشاركة القوات الخاصة للأمن والحماية للمرة الأولى ضمن جناح وزارة الداخلية في النسخة الثامنة من معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات «جيتكس».

وقدم «المالكي» في حديث مع «الوئام»، تعريفاً للزوار على مهام القوات الخاصة للأمن والحماية، وأماكن وجودها في المملكة، إلى جانب طبيعة عملها.