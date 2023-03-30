القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في «جيتكس» للمرة الأولى

استعرض ملازم أول مهندس ريان المالكي، تفاصيل مشاركة القوات الخاصة للأمن والحماية للمرة الأولى ضمن جناح وزارة الداخلية في النسخة الثامنة من معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات «جيتكس».
وقدم «المالكي» في حديث مع «الوئام»، تعريفاً للزوار على مهام القوات الخاصة للأمن والحماية، وأماكن وجودها في المملكة، إلى جانب طبيعة عملها.
#القوات_الخاصة_للأمن_والحماية تشارك للمرة الأولى ضمن جناح #وزارة_الداخلية_في_جيتكس.. وتعرف الزوار على مهامها وأماكن وجودها pic.twitter.com/zbGM6Ogyfr
— صحيفة الوئام (@alweeamnews) October 14, 2022