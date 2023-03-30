سوار في المعصم لحماية الأطفال داخل #المسجد_الحرام (صور)

فعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، ممثلة في الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، وعبر إدارة «القاصدة الصغيرة»، مبادرة بعنوان «سوار غرس العطاء»، خلال أيام الشهر الفضيل، للأطفال من قاصدات وقاصدي البيت الحرام.

وقالت مديرة إدارة «القاصدات الصغيرات النسائية»، مريم بنت قاسم الأهدل، إن المبادرة عبارة عن سوار يوضع في معصم اليد، لكتابة تفاصيل هوية الطفل وبياناته، ورقم للتواصل، على أن يتم وضعه للأطفال كوقاية في حال فقدان الطفل، لضمان سلامته وسرعة الوصول للأهل، كما أنه يحتوي على «باركورد» كتيب «غرس» باللغات المختلفة.

وتم تنفيذ هذه المبادرة في التوسعة السعودية الثالثة «توسعة الملك عبد الله».