أسواق_الخليج تسجل مكاسب أسبوعية بدعم ارتفاع #النفط

أغلقت معظم بورصات الخليج الرئيسية على ارتفاع، اليوم الخميس، وهو ما يتماشى مع أداء البورصات العالمية وزيادة أسعار النفط، وذلك وسط تحسن معنويات المستثمرين بدعم آمال في انتهاء أزمة القطاع المصرفي.

وارتفعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية الخليجية، اليوم، إذ حيث عوض انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية وتوقف الصادرات من إقليم كردستان العراق أثر انخفاضا أقل من المتوقع للإمدادات الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا بما يعادل 0.63 بالمئة إلى 78.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 1145 بتوقيت جرينتش.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي 0.8 بالمئة، وهو ما قادته أسهم القطاع المالي والرعاية الصحية، إذ صعد سهما مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنوكها من حيث الأصول، 1.7 بالمئة و2.2 بالمئة على الترتيب.

وتقدم مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.7 بالمئة، ليرتفع للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوما بمكاسب قوية لأسهم العقارات والمرافق.

وفي أبو ظبي، صعد المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة بعد أن أغلق دون تغيير أمس الأربعاء، مدعوما بزيادة 0.8 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، وتقدم 4.3 بالمئة لسهم ألفا ظبي القابضة.

وأغلق المؤشر القياسي للأسهم في قطر دون تغيير تقريبا،إذ تحركت أسهم القطاع المالي والاتصالات في اتجاهين مختلفين، إذ ارتفع سهم مصرف الريان الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية بنحو ثلاثة بالمئة، فيما هبط سهم أريد للاتصالات 2.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي المصري دون تغيير، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، 2.2 بالمئة، بينما تراجع مزود خدمات الدفع الإلكتروني فوري 2.6 بالمئة.