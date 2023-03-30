السعودية تستضيف #البطولة_العربية_للكرة_النسائية

استقر مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إقامة البطولة العربية لمنتخبات كرة القدم النسائية، للمنتخبات الأولى في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري، بمشاركة منتخبات الاتحاد العربي لكرة القدم سيدات.