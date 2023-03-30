السعودية تستضيف #البطولة_العربية_للكرة_النسائية

استقر مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إقامة البطولة العربية لمنتخبات كرة القدم النسائية، للمنتخبات الأولى في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري، بمشاركة منتخبات الاتحاد العربي لكرة القدم سيدات.
استقر مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إقامة البطولة العربية لمنتخبات كرة القدم النسائية، للمنتخبات الأولى في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري، بمشاركة منتخبات الاتحاد العربي لكرة القدم سيدات.
وجرت خلال الفترة الماضية تشاورات بين الأردنية سمر نصار رئيسة لجنة الكرة النسائية بالاتحاد العربي، وأعضاء اللجنة وهن الإماراتية أمل حسن أبوشلاخ، رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم والكويتي فرج جاسم بودي، والسعودية لمياء إبراهيم بن نهيان، والليبية سعاد محمد الشيباني، والجزائرية نسيبة لغواطي، والفلسطينية داليا محمد نوباني، من أجل إسناد النسخة الجديدة من بطولة العرب للسيدات إلى السعودية، ووقع الاختيار في الاخير على المملكة العربية السعودية.
وتلقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي عدة توصيات من المسئولين عن الكرة النسائية بالمملكة، في مقدمتهن لمياء إبراهيم بن نهيان المشرف على الكرة النسائية هناك، بإسناد البطولة للسعودية من أجل تنظيمها بعد التطور الكبير التي تشهده المملكة، على صعيد الكرة النسائية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات ذات الفئات العمرية المختلفة، وإقامة الدوري الممتاز للمرة الأولى والتي توج به فريق النصر على حساب الهلال.
واستضافت مصر النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب للسيدات خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2021، بمشاركة منتخب مصر- منتخب تونس- منتخب السودان- منتخب لبنان، منتخب الأردن- منتخب الجزائر- منتخب فلسطين، وتوج بها منتخب الأردن على حساب نظيره الجزائري والذي صعد الأول للنهائي بعد إقصاء مصر من الدور نصف النهائي، وفوز الجزائر على تونس بالدور ذاته في مباراة ماراثونية.