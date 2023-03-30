مطالبات بوقف تطوير «ChatGPT»: «قد يحل محل البشر»

دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ومجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي ومديرون تنفيذيون، في رسالة مفتوحة، إلى التوقف لمدة 6 أشهر، عن تطوير «أنظمة أقوى» من روبوت الدردشة «ChatGPT-4»، الذي أطلقته شركة «OpenAI» مؤخراً.

وقال الخبراء والمديرون التنفذيون في الرسالة الصادرة عن معهد «Future Of Life»: «يجب تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية فقط، عندما نكون واثقين من أن آثارها ستكون إيجابية، وأن مخاطرها ستكون تحت السيطرة».

وتسائلوا: «هل يجب أن نسمح للآلات بإغراق قنواتنا الإعلامية بالدعاية والكذب؟.. هل ينبغي أن نطور عقولًا غير بشرية قد تفوقنا عددًا وذكاءً في النهاية وتتفوق علينا وتحل محلنا؟».

وأضافوا –وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز»-: «يجب عدم تفويض مثل هذه القرارات لقادة تكنولوجيا غير منتخبين».

ووقع أكثر من 1000 شخص على الرسالة، من بينهم إيلون ماسك، الذي كان قد قال، في وقت سابق من الشهر، إن «الذكاء الاصطناعي يوترني بشدة».

يأتي هذا رغم أن أيلون ماسك من مؤسسي شركة «OpenAI»، وتستخدم شركته «تسلا» للسيارات الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة الذاتية.

وذكرت «رويترز» أن شركة «OpenAI» لم ترد على طلب منها للتعليق على هذه الرسالة المفتوحة، التي طالبت بوقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لحين توصل خبراء مستقلين إلى بروتوكولات مشتركة للسلامة.