مفاجأة سارة لجمهور #ليفربول قبل مواجهة #مانشستر_سيتي في #الدوري_الإنجليزي

تلقى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القد بنادي ليفربول أخبارًا سارة مع بداية التدريب المسائية لفريقه اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي المرتقبة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ 28 من البريميرليج، يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد، معقل السيتيزين.

وشهد مران ليفربول اليوم الخميس مشاركة 4 لاعبين غابوا عن صفوف الريدز في المباريات السابقة بسبب الإصابة : " لويس دياز بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الركبة منذ شهر أكتوبر الماضي، كما عاد الأورجوياني داروين نونيز بعدما غاب عن منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي بسبب الإصابة.

كما شارك في المران الثنائي كوستاس تسيميكاس وبين دوك بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.