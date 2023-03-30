أوتاميندي يخلد رفع #ميسي لقب مونديال قطر بوشم على جسده

قام الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، مدافع بنفيكا البرتغالى، بتخليد لحظة رفع النجم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لقب كأس العالم، من خلال وشم على جسده.

ونشر أوتاميندي فيديو عبر حسابه بموقع "تويتر"، أثناء قيامه بعمل وشم للحظة رفع ميسي لقب مونديال قطر، على جسده تخليدا لهذه الذكرى الخالدة بالنسبة لهذا الجيل من لاعبى الأرجنتين.

وكتب المدافع الأرجنتيني على جسده:"المجد الأبدي"، مع صورة ميسي والنجوم الثلاثة وفي الأسفل كتب:" كيف ستقنعوني أن السحر غير موجود " 18 12 2022 في إشارة الى ليلة التتويج بمونديال قطر.

ورد ميسي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا:"رأيت الكثير من الأشياء المذهلة التي صنعت من الكأس، ولكن زميلا وصديقا مثل اوتاميندي يحصل على هذا الوشم هو شيء أكثر من مميز!!! شكرا جزيلا لك يا أوتا".