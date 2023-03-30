بديل #رينارد بين الأجنبي والمحلي.. قائمة المرشحين

يعتبر خليفة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب الوطني بمثابة حديث ساعة في كل الأوساط.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يفاضل بين 4 أسماء لقيادة الأخضر خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد والذي تم فسخ التعاقد معه.

وعلى الرغم من وجود العديد من المرشحين من مختلف الجنسيات لكن القائمة النهائية تضم 4 أسماء فقط تتم المفاضلة بينهم.

الأسم الأول هو الفرنسي زين الدين زيدان والثاني هو البرتغالي خيسوس والثالث سعد الشهري والرابع مانشيني

زيدان غير مرتبط بتعاقد مع أي نادي حتى الآن، في الوقت الذي ينتهي عقد خيسوس مع فناربخشة التركي مع نهاية الموسم الجاري.

في الوقت الذي قد يرحل مانشيني عن تدريب المنتخب الإيطالي ليصبح الباب مفتوحًا للأخضر للتعاقد معه.

ويعتبر سعد الشهري هو الأسم المحلي الوحيد المرشح لتولي تدريب المنتخب السعودي لكن لم يتم الاستقرار على الأسم النهائي حتى الآن.