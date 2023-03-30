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النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة قام بصدم عدة مركبات عمداً وإطلاقه لأعيرة نارية في #الرياض #عاجل

31 مارس 2023 · < 1 minute

 

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ماتم رصده في مركز الرصد النيابي في شأن تداول محتوى معلوماتي "مقطع فيديو" يتضمن قيام قائد مركبة بصدم عدة مركبات عمداً وإطلاقه لأعيرة نارية ومحاولة دهسه لأشخاص وقيادته المركبة بشكل متهور معرضاً حياة الآخرين للخطر.
ووفقاً لما تم رفعه صدر أمر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على المعني فوراً والتحقق من نسبة المحتوى له وإحالته إلى النيابة العامة المتخصصة للتحقيق معه.

وأوضح المصدر أن مركز العمليات النيابي باشر الإجراءات الجزائية بحق المذكور، وسيتم إيقافه واستكمال إجراءات التحقيق بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة.

وأكد المصدر على الحماية العدلية للأشخاص والممتلكات الخاصة، وأن الجناية عليها بمثل هذه السلوكيات الآثمة وترويع الآمنين وتعريض سلامتهم وحياتهم للخطر موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.