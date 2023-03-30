القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء جنوب مدينة الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقائد مركبة ويرافقه آخر، يصدم عمدا عددا من المركبات في أحد طرق معارض السيارات جنوب مدينة الرياض ومحاولة الهرب

وإطلاق النار في الهواء، فقد قبضت دوريات الأمن عليه، وهو مواطن، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه بحالة غير طبيعية، ونتج عن ذلك إصابة شخصين وتلفيات مادية في (7) مركبات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلىالنيابة العامة، وجار استكمال القبض على المرافق.