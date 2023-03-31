لتفشي فيروس “#ماربورغ”..”#وقاية ” توصي بتجنب السفر إلى #غينيا الاستوائية و تنزانيا  #عاجل

نصحت هيئة الصحة العامة "وقاية"، بتجنب السفر إلى جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة لحين السيطرة على فيروس "ماربورغ" المتفشي بهما.

وفي التفاصيل ، أوضح مصدر مسؤول في (وقاية)، أنه إشارة إلى ما تم إعلانه من السلطات الصحية في جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة من رصد تفش لمرض فيروس ماربورغ فإن (وقاية) توصي بتجنب السفر إليهما، لحين السيطرة على المرض.

كما نصحت "وقاية" المواطنين الموجودين بتلك الدولتين باتباع الإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة واتباع تعليمات السلطات الصحية المحلية.