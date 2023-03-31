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#فيديو.. طبيب سعودي يُنقذ مسنة كندية من العمى بزراعة للقرنية.. والملحقية الثقافية في “#أوتاوا” تشيد بإنجازه #عاجل

31 مارس 2023 · < 1 minute

تمكن طبيب سعودي من إنقاذ مسنة كندية من العمى، بعدما أجرى لها عملية جراحية دقيقة.

وأوضح الطبيب الشاب أن المريضة تبلغ من العمر 70 عاما، وكانت تُبصر من خلال عين واحدة، حتى أصيبت ببعض الالتهابات الميكروبية، لتفقد النظر في العين الوحيدة.

وأكد أنه بعد إجراء العملية الجراحية وهي زراعة للقرنية ووضع الخطة العلاجية اللازمة، استعادت السيدة الكندية بصرها من جديد في عينها.

 