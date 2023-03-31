ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يُسجل 79 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظا خلال تعاملاتها الصباحية المبكرة، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو 0.19%، إلى 79.42 دولار للبرميل، وكانت قد صعدت نحو 6%، هذا الأسبوع.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا، أو 0.23%، إلى 74.54 دولار، بعدما ارتفع نحو 8%، هذا الأسبوع.

وتتجه أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن أثار أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008 قلق التجار وأدى لاضطراب الأسواق.

وتنتظر الأسواق الآن بيانات الإنفاق والتضخم في الولايات المتحدة التي تصدر اليوم الجمعة وتأثيرها على قيمة الدولار.