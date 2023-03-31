قفزت بنسبة 38%.. 770 مليار ريال أرباح الشركات #السعودية المدرجة في #سوق_الأسهم العام الماضي #عاجل

واصلت الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تاسي" تحقيق نمو في الأرباح للعام الثاني على التوالي، مستفيدة من نمو أرباح القطاعات الرئيسة.

وحققت الشركات المدرجة في "تاسي" صافي أرباح للعام الماضي بلغت 770 مليار ريال، مقارنة بنحو 558.8 مليار ريال للعام الذي سبقه، بنمو 38%..

وجاء بشكل رئيس من قفزة أرباح قطاع الطاقة، إذ انعكس ارتفاع أسعار النفط على أرباح أرامكو خلال الفترة، إضافة إلى نمو أرباح البنوك ،- وفقا لـ"العربية"-.

وحقق قطاعا الاتصالات والرعاية الصحية نموا بنحو 16 و17%، في حين حقق قطاع المرافق العامة كذلك نموا 16%.

ولا تشمل أرباح 2022 نتائج وحدات الصناديق العقارية المتداولة "ريت"، وكذلك لا تشمل الشركات التي لم تتمكن من إعلان أرباحها خلال الفترة.