“الرميان”: #صندوق_الاستثمارات_العامة يُدير أصولا بـ650 مليار دولار.. وهبطت نسبة #البطالة في المملكة لتصل 9% #عاجل

كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، عن أن المملكة تمكنت بفضل رؤيتها 2030 من تحقيق إنجازات اقتصادية لم يتوقعها صندوق النقد الدولي.

وقال خلال كلمته بقمة الأولوية العالمية التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي، إن المملكة كانت قد بدأت في تشخيص ومسح كامل للاقتصاد السعودي ودراسة شاملة، تضمنت مقارنة حول الاقتصادات الأخرى في العالم.

الاستعانة بأفضل التجارب الاقتصادية

وأضاف أن المملكة استعانت بأفضل التجارب، ثم بنت خطتها التشغيلية على أرقام ومحددات ومؤشرات أداء للوصول للأهداف الواضحة الموضوعة.

وأشار الرميان إلى أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد السعودي 7.5% كأعلى معدل نمو بين الدول النامية، إلا أن الاقتصاد السعودي تفوق هذه التوقعات.

خفض نسبة البطالة

كما تمكنت المملكة من خفض نسبة البطالة من 13 % إلى 9 % ومنها خلق الصندوق نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة مع رفع جودة الوظائف واستهداف مضاعفتها لتصبح مليون ونصف وظيفة مباشرة وغيرة مباشرة إضافية بنهاية 2025.

أكبر صندوق استثمار فى العالم

وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح اليوم هو أكبر مستثمر في العالم في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في ظل الأهداف الوطنية للوصول إلى صفر انبعاثات الطاقة بحلول 2050.

ولفت إلى أن الصندوق كان يدير أصولاً بقيمة 150 مليار دولار في 2015 والآن لديه نحو 650 مليار دولار والمستهدف الوصول إلى تريليون دولار بنهاية 2025 ومضاعفتها بحلول 2030 هي بين 2 إلى 3 تريليون دولار.