مستشار الرئاسة الأوكرانية: القوات الروسية تقترب من السيطرة على مدينة “#باخموت” الاستراتيجية

أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية سيرغي ليشتشنكو أن قوات بلاده لم تعد تسيطر سوى على ثلث مدينة "باخموت"، بينما تسيطر القوات الروسية على باق المدينة.

وقال إن "أوكرانيا تسيطر على ثلث باخموت، كما أكد المراقبون الدوليون"، في إشارة ربما إلى ترجيح "معهد دراسة الحرب" الأمريكي، إلى سيطرة القوات الروسية على "حوالي 65%" من المدينة بعدما تقدمت في الأيام الخمسة الماضية، لا سيما في الشرق.

وكان رئيس منطقة دونيتسك الموالي لموسكو فيتالي خوتسينكو، أكد أمس أن تطويق المدينة الاستراتيجية بالكامل بات قريباً جداً، مضيفا أن القوات الروسية تتقدم في المنطقة إلى حد كبير.