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برنامج #خادم_الحرمين_الشريفين.. تفطير 500 صائم بجامع «#حضرة_سلطان» في #كازاخستان

31 مارس 2023 · < 1 minute

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس مائدة إفطار رمضاني بحضور أكثر من 500 صائم، في جامع "حضرة سلطان" الذي يعد ثاني أكبر جامع في العاصمة أستانا بجمهورية كازاخستان، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة في جمهورية كازاخستان، في إطار الجهود التي تقدمها لخدمة المسلمين بالعالم؛ تماشياً مع دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة- أيدها الله -.

وأوضح إمام جامع "حضرة سلطان" تامر بن دارخان أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين يعد من البرامج المهمة التي تعزز روابط المودة والأخوة بين المملكة العربية السعودية والشعب الكازاخي.

إلى ذلك عبّر المواطنون الكازاخستانيون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة والشعب السعودي الكريم، لما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين؛ خاصة في شهر رمضان المبارك.