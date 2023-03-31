ربع مليون مصل بـ #المسجد_الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان

قالت مديرية أوقاف القدس: إن نحو 250 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، مع استمرار تخفيف الاحتلال شروط دخول المدينة.

وتوافد منذ ساعات الصباح الباكر من اليوم الجمعة آلاف الفلسطينيين إلى المدينة عبر العديد من الحواجز العسكرية المحيطة بها إذ يلف القدس جدار أسمنتي وأسلاك شائكة.

ونشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي العديد من عناصرها على الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس وأغلقت العديد من الطرق أمام السيارات لتسهيل وصول العدد الكبير من الحافلات إلى محيط البلدة القديمة.

وقال الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية في خطبة الجمعة: "زحفكم في هذا اليوم المبارك إلى المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك يجتمع الفضل فيه من جميع جوانبه".

وأضاف: "رمضان الكريم مبارك والمسجد الأقصى موطن الإسراء والمعراج المبارك ويوم الجمعة الثاني من هذا الشهر الفضيل مبارك فهنيئا لجمعكم وهنيئا لكم بهذا الصوم الميمون المبارك".

وتابع: "هذا الزحف الذي يؤكد، لا مجال للشك فيه، بأن للمسجد الأقصى ذرية يغدون وإليه ويروحون وأن للمسجد الأقصى شعب يحبه يتعلق قلبه بهذا المسجد وأن للمسجد الأقصى حراسا أمناء وسدنة وأفياء إنكم أنتم يا أبناء فلسطين الحبيبة".