نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تفاصيل اعتماد تحديث 7 مواصفات قياسية سعودية، متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية (ISO/IEC) بناءً على تحديث مراجعها.

وجاء نص القرار كالتالي:

بناءً على الفقرة رقم (4) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6 /1431هـ، والتي تقضي بأن «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».

وبناءً على الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة والتي تنص على: «نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية».

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه رقم (149) وتاريخ 15 /3 /1436هـ، القاضي بتفويض محافظ الهيئة باعتماد تحديث اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية المتبناة عن مراجع دولية وإدراج أحدث تعديل في الدليل الإلكتروني الجديد للمواصفات.

عليه فقد صدر قرار محافظ الهيئة رقم (126) وتاريخ 1 /9 /1444هـ، الموافق 23 /3 /2023م، بالموافقة على تحديث عدد (7) مواصفات قياسية سعودية متبناة بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية (ISO/IEC)، وذلك لتحديث مراجعها.