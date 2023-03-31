تفاصيل اعتماد قواعد المصادر الاحتياطية لـ #الطاقة_الكهربائية

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تفاصيل اعتماد قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، والتي جاءت كالتالي:

قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (07 /51 /43) وتاريخ 20 /08 /1443هـ

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له.

وبعد الاطلاع على المواد الرابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) والتاريخ 16 /5 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 14 /5 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهام الهيئة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (02 /43) والتاريخ 13 /4 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (07 /51 /43) المعروضة على المجلس في جلسته الحادية والخمسين (51) المنعقدة بتاريخ 20 /8 /1443هـ، الموافق 23 /3 /2022م، والمتضمنة طلب موافقة المجلس على وثيقة قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي والخمسين (51) المنعقد بتاريخ 20 /8 /1443هـ، الموافق 23 /3 /2022م.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد قواعد المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس مجلس إدارة

هيئة تنظيم المياه والكهرباء

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز