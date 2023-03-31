6 آلاف خدمة حكومية إلكترونية في #المملكة

وصل عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى أكثر من 6000 خدمة تمثل 97% من إجمالي الخدمات الحكومية المُقدمة، بحسب التقرير الصادر عن برنامج التحول الوطني لعام 2022م.

وسجلت المملكة تقدما في مؤشرات رقمية عالمية، حيث حققت المركز 31 عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2022 والمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال توفر الخدمات الحكومية الرقمية وتطورها في مؤشر الإسكوا لنضج الخدمات الإلكترونية والنقالة 2021، وكانت المملكة أفضل الدول تقدمًا في الحكومة الرقمية في مؤشر جامعة واسيدا اليابانية 2021 متقدمةً 23 مرتبة عن العام السابق.

وأسهمت مبادرات البرنامج في تطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة، حيث وصلت سرعة الإنترنت المتنقل إلى 181.24 ميجابت/الثانية وسرعة الإنترنت الثابت إلى 109.83 ميجابت/الثانية كما تجاوزت تغطية النطاق العريض اللاسلكي 4G نسبة 98% وتم توفير خدمات الجيل الخامس 5G في 84 محافظة حول المملكة.

وحصلت المملكة على المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في تقرير (التنافسية والتقدم الرقمي 2021)، الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، بالإضافة إلى تقدمها 8 مراتب بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم .