منع إيقاف مباريات #الدوري_الفرنسي لإفطار اللاعبين المسلمين

شدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، على الحكام، بعدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الاتحاد الفرنسي في رسالته بحسب إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية: إنه نما إلى عمله وجود فكرة إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار وهو ما يمثل عدم احترام للوائح النظام الأساسي، مؤكدًا أن أي شخص ينتهك تلك التعليمات سيتم حظره.

كانت شبكة "سكاي سبورت" قد كشفت وجود قرار بإيقاف المباريات المسائية في مختلف الدوريات والبطولات الإنجليزية خلال شهر رمضان لعدة دقائق من أجل السماح للاعبين المسلمين بالإفطار.

وقالت "شبكة سكاي سبورت": "من المتوقع أن يصوم العديد من أفضل لاعبي كرة القدم في البلاد، بما في ذلك لاعب ليفربول محمد صلاح ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي ونجولو كانتي لاعب تشيلسي، هذا الشهر وسيمتنعون عن الأكل أو الشرب خلال ساعات النهار في شهر رمضان".