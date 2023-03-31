بسبب #ترامب.. شرطة الكونغرس تتأهب

أعلنت شرطة الكابيتول الأمريكية، أن قوات إنفاذ القانون لا ترى أي تهديدات محددة وموثوقة ضد مبنى الكابيتول أو مكاتب الولاية، ولكن "هناك احتمالا بالتجمهر " بعد لائحة اتهام ترامب.

وأضافت الشرطة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى جميع مكاتب مجلس الشيوخ، أعضاء الكونغرس ليسوا في جلسة، ولن يعودوا إلى واشنطن حتى 17 أبريل، بعد عطلة مقررة مسبقا.

وأضافت الرسالة: "شرطة الكونغرس تعمل مع الشركاء في قوات إنفاذ القانون، لذلك قد تلاحظ وجودا أكبر للقوات في الكابيتول"، مضيفة أنهم يراقبون أي تداعيات يمكن أن تحدثها الاحتجاجات على مكتب ولاية أعضاء مجلس الشيوخ أيضا.

ورفضت شرطة الكابيتول التعليق على البريد الإلكتروني أو أي تغييرات أمنية محتملة في الأيام المقبلة.

ومساء يوم أمس الخميس، صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع.