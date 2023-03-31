أخبار دوليّة

النفط ينهي التعاملات مرتفعا 1٪ مع انخفاض الإمدادات وتباطؤ التضخم

متابعات - الوئام
31 مارس 2023 · < 1 minute

 ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الجمعة لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي في ظل انخفاض الإمدادات في بعض أنحاء العالم وإظهار بيانات التضخم في الولايات المتحدة بعض المؤشرات على تباطؤ ارتفاع الأسعار.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران1.29 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 79.89 دولار للبرميل عند التسويةوصعدت عقود برنت تسليم مايو أيار، والتي انتهى أجلها عند التسوية، 50 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 79.77 دولارا للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 1.30 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 75.67 دولار لتبلغ مكاسبه نحو تسعة بالمئة هذا الأسبوع.