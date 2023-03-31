النفط ينهي التعاملات مرتفعا 1٪ مع انخفاض الإمدادات وتباطؤ التضخم

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الجمعة لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي في ظل انخفاض الإمدادات في بعض أنحاء العالم وإظهار بيانات التضخم في الولايات المتحدة بعض المؤشرات على تباطؤ ارتفاع الأسعار.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران1.29 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 79.89 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت عقود برنت تسليم مايو أيار، والتي انتهى أجلها عند التسوية، 50 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 79.77 دولارا للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 1.30 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 75.67 دولار لتبلغ مكاسبه نحو تسعة بالمئة هذا الأسبوع.