الأول خليجياً وعربياً.. ملاكم سعودي يخوض نزالاً عالمياً على حلبة «O2 أرينا» في #لندن

يلعب الملاكم السعودي المحترف زياد المعيوف، اليوم السبت، في واحدة من النزالات الافتتاحية للحدث الرئيسي الذي يجمع بطل العالم السابق للوزن الثقيل أنتوني جوشوا بخصمه جيرماين فرانكلن، على حلبة «O2 أرينا» في العاصمة البريطانية لندن.

ويخوض «المعيوف» نزاله مع البلغاري جورجي فيلشكوف، بعد مشاركته المميزة في نزال البحر الأحمر الذي أقيم في جدة مؤخراً، وفاز فيه بالضربة التقنية القاضية على منافسه المكسيكي جوزيه ألاتور، ليتوج بطلاً للجولة السادسة، التي أقيمت ضمن 10 نزالات ثانوية، سبقت نزال البحر الأحمر التاريخي.

ويعد نزال زياد المعيوف في هذا الحدث فرصةً كبيرةً جداً لملاكم سعودي، سيكون الأول خليجياً وعربياً الذي يخوض نزالاً احترافياً بهذا المستوى، وفي ملعب بمكانة «O2 أرينا»، بعد أن كان قد شارك أيضاً في نزال الحقيقة، وكسب خصمه الملاكم رونالد مارتينيز بإجماع الحكام.

ويحظى الملاكم السعودي بدعم من شركة «تحدي المهارة» بقيادة الأمير خالد بن عبدالعزيز، باعتبارها الشركة المسوقة للاعب في هذه النزالات المهمة، وبمتابعة واهتمام وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للملاكمة.

وقال الأمير خالد بن عبدالعزيز، مؤسس ورئيس شركة «تحدي المهارة الرياضية»: «حان الوقت للشباب السعودي ليدخلوا ساحة الملاكمة العالمية، ويستعرضوا مواهبهم أمام العالم بأسره، ليتعرف الجميع على مهارات شبابنا ومتابعتهم».