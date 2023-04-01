«علينا بناء جيش خارق».. رئيس الأركان الأمريكي يتحدث عن «حرب مع الصين»

«علينا الاستعداد».. رئيس الأركان الأمريكي يتحدث عن «حرب مع الصين»

دعا رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، الجميع إلى الهدوء بشأن «الحرب مع الصين»، محذراً من تصاعد «الخطاب المحموم» الذي يروج إلى «حرب أمريكية صينية» تلوح في الأفق.

وقال الجنرال الأمريكي في مقابلة مع مجلة «ديفنس وان» المعنية بالشؤون العسكرية: «نرى العديد من التصريحات والأجواء التي تخلق تصورًا بأن الحرب على الأبواب، وأننا على شفا حرب مع الصين».

وأضاف: «يمكن أن يحدث ذلك، أي من الممكن أن يقع حادث ما ويؤدي إلى تصعيد غير متحكم فيه، فهذا ليس مستحيلاً. لكن لا أعتقد أن هذا السيناريو محتمل الوقوع حالياً».

وجدد التحذير من أن «الخطاب بحد ذاته يمكن أن يؤدي إلى تسخين وتوتير الأمور».

ورأى أنه «من واجب الولايات المتحدة حالياً أن تبني جيشًا قويًا بشكل خارق، وأن ترسل رسالة واضحة إلى الصين مفادها أنها ستستخدمه إذا لزم الأمر، بدلاً من مناقشة التهديدات الصينية».