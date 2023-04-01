من الحزب الحاكم.. نائب هندي يشاهد فيلماً إباحياً خلال مناقشة ميزانية الدولة (فيديو)

حالة كبيرة من الغضب تعيشها الهند ضد أحد أعضاء الحزب الحاكم، ظهر وهو يشاهد فيلماً إباحياً خلال جلسة لمناقشة ميزانية الدولة في البرلمان.

وبحسب صحيفة «India Today» الهندية، تم رصدالنائب جاداب لال ناث، وهو أحد أعضاء الحزب الحاكم، وهو يشاهد موادًا إباحية على جواله، خلال جلسة لمناقشة ميزانية الدولة.

وغادر السياسي سالف الذكر الجلسة بعد انتهائها دون مسائلة، ولم يتم استدعاؤه حتى اللحظة، وسط مطالبات من والهنود بالقبض عليه والتحقيق معه.