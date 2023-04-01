تشكيل قمة #ليفربول ضد #مانشستر_سيتي

تشكيل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الرسمي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، اليوم السبت في الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.

تشكيل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الرسمي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول التشكيل لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره مانشستر سيتي، التي تقام على ملعب الاتحاد ظهر اليوم السبت

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي الذي أعلنه بيب جوارديولا المدير الفني للفريق لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره ليفربول، شهد غياب إيرلينج هالاند بسبب الإصابة

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، دياس، ناثان أكي.

خط الوسط: جوندوجان، رودري، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جاك جريليش رياض محرز، جوليان ألفاريز، .

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر آرسنال الذي يأتي في المركز الأول.

ويأتي فريق ليفربول في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بعد مرور 28 جولة.