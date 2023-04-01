تعليق مثير من #أنشيلوتي على مستقبله مع #ريال_مدريد

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفنى لفريق ريال مدريد، على الشائعات التي ترددت حول المدربين المرشحين لخلافته في قيادة تدريب الملكي نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

ويرتبط كارلو أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2024، لكن هناك شائعات تشير إلي رحيله عن المرينجي نهاية الموسم.

قال مدرب الريال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بلد الوليد غدًا، بالجولة الـ 27 من الليجا: " أنا لست مندهشاً من الشائعات ولست قلقاً، الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو الوفاء في هذا النادي بينما أنا موجود".

وعن رغبة منتخب البرازيل في التعاقد معه، رد أنشيلوتي: "الجميع يفكر بما يريد، واقعي هو أنني أريد الوفاء بعقدي، لأنني أحب مدريد".

أكمل: " الجو هادئ. ما تقوله الصحافة لا يهمني، أفكر في تشيلسي وبلد الوليد، يعرف اللاعبون ما يتعين عليهم القيام به وهذا ما أعتقده، لا شيء أكثر من ذلك".

وعن عودة اللاعبين الدوليين للريال، علق المدرب الإيطالي: " نحن بخير بشكل عام، لقد عاد لاعبو المنتخب بشكل جيد".

واصل: " الفريق جيد بشكل عام، أولئك الذين عادوا من المنتخب الوطني في حالة جيدة، أولئك الذين بقوا عملوا بشكل جيد، نحن مستعدون".

وعن اعتزال التدريب بعد الرحيل عن ريال مدريد كما قال من قبل، رد كارلو أنشيلوتي: "لا".