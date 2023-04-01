شرطة #نيويورك في حالة تأهب لمدة أسبوع استعداداً لمحاكمة #ترامب

تعيش شرطة نيويورك الأمريكية حالة كبيرة من التأهب، قبل مثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمام المحكمة، الثلاثاء المقبل، لإبلاغه بتوجيه التهمة الجنائية إليه في قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية اشترى صمتها.

وقالت مصادر في الشرطة لقناة «إن بي سي»، إن شرطة نيويورك التي تضم 36 ألف شرطي و19 ألف مدني، أمرت كل عناصرها وضباطها بالانتشار بلباسهم الرسمي على الطرق العامة ولمدة أسبوع، مشيرة إلى أن هذا التوجيه صدر أمس الجمعة.

وكشف ناطق باسم شرطة نيويورك أنه «تم وضع العناصر في حالة تأهب، وجهاز الشرطة مستعد للاستجابة، وسيضمن للجميع إمكانية ممارسة حقهم بطريقة سلمية».

واعتبر أنه «ليس هناك في الوقت الراهن تهديدات ذات مصداقية».

ويمثل «ترامب» المقيم في فلوريدا أمام محكمة مانهاتن، الثلاثاء المقبل، لكي يبلغ رسميا بالتهم المرتبطة بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لشراء صمتها في نهاية 2016.