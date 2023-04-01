التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة #ليفربول ضد #مانشستر_سيتي

حسم التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد مان سيتي المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ونجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول بالدقيقة 17 بعد تمريرة من جوتا من داخل منطقة الجزاء تابعها صلاح بتسديدة قوية سكنت الكرة من خلالها الشباك معلنا تقدم الريدز بهدف.

كثف السيتي هجماته بحثا عن التعادل والذي جاء بالفعل عن طريق جوليان ألفاريز بالدقيقة 27 من عمر اللقاء بعد عرضية تابعها بتسديدة قوية في الشباك معلنا تعادل فريقه بهدف مقابل هدف.

وحاول السيتي أن يسجل بتسديدة قوية من رياض محرز مستغلا قوة تسديدات النجم الجزائري ولكنه لم ينجح في التسجيل وسط اعتماد ليفربول على صلاح من الجناح الأيمن لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف مقابل هدف.