نفاذ تذاكر مباراة #العدالة و #النصر في #دوري_روشن

نفدت تذاكر مباراة فريق العدالة وضيفه النصر، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن الجولة الـ 22 من دوري روشن.

وكان فريق النصر قد استأنف تدريباته مساء أول أمس، الخميس، استعدادا لمواجهة العدالة، المقررة، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة 22 من دوري روشن للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وينتظر النصر تعثر الاتحاد، من أجل تقديم نتائج جيدة واستعادة صدارة دوري روشن ، من أجل الحفاظ على آمال جماهيره في التتويج باللقب.