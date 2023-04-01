مانشستر_سيتي يقسو على #ليفربول برباعية في #الدوري_الانجليزي

اكتسح نادي مانشستر سيتي نظيره ليفربول، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح محمد صلاح أهداف اللقاء في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

وسجل مانشستر سيتي 4 أهداف متتالية عن طريق جوليان ألفاريز (28)، كيفين دي بروين (47)، إلكاي جندوجان (54)، جاك جريليش (74).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 64 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 42 في المركز السادس.

تفاصيل المباراة

جاءت الخطورة الأولى في المباراة، عن طريق مانشستر سيتي بعدما لعب كيفين دي بروين لعب كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حولها جندوجان بتسديدة ولكن أليسون يتصدى.

وواصل أليسون تألقه بعدما تصدى لتسديدة قوية من رودري لاعب مانشستر سيتي، الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء.

وكاد رياض محرز أن يسجل هدف التقدم لمانشستر سيتي، بعدما سدد كرة قوية من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن لأليسون حارس ليفربول.

واستطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، بعدما لُعبت كرة طولية كسرت مصيدة التسلل، لينفرد على إثرها جوتا ويسدد كرة تصطدم في المدافع وركض صلاح نحو الكرة المرتدة من دفاع السيتي وسدد كرة رائعة إلى داخل شباك إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

وحصل صلاح على بطاقة صفراء للاعتراض على قرار حكم المباراة بشأن ارتكابه خطأ ضد ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي.

وكاد صلاح أن يخلق فرصة تسجيل الهدف الثاني لليفربول في المباراة، بعدما انطلق بسرعته منفرداً بالمرمى، ولكن تمريرته إلى جوتا لم تكتمل بسبب تدخل جاك جريليش.

ورد مانشستر سيتي بهدف التعادل عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 28 من عمر المباراة، بعدما لعب جاك جريليش تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حولها ألفاريز بتسديدة إلى داخل شباك أليسون.

ومع بداية الشوط الثاني، استطاع مانشستر سيتي من تسجيل هدف التقدم في اللقاء، بعدما انطلق رياض محرز بسرعته من الجبهة اليمنى ولعب كرة عرضية متقنة، حولها دي بروين بتسديدة يسارية إلى داخل الشباك.

وتمكن جندوجان من تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 53، بعدما سدد ألفاريز تسديدة قوية اصطدمت في أرنولد مدافع ليفربول، وتعود إلى جندوجان داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة إلى داخل الشباك.

وغادر محمد صلاح الملعب بديلاً في الدقيقة 70 من عمر المباراة، ودخل فيرمينو بدلاً منه.

وتمكن جاك جريليش من تسجيل الهدف الرابع في المباراة في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما لعب كيفين دي بروين كرة عرضية من الجبهة اليسرى، حولها جريليش بتسديدة أرضية إلى داخل شباك ليفربول.