هل يمكن أن يعود الوزن للشخص بعد إجراء #تكميم_المعدة؟.. استشاري يجيب (فيديو)

كشف استشاري جراحة السمنة، الدكتور مالك المطيري، مدى إمكانية رجوع الوزن للشخص بعد خضوعه لجراحة تكميم المعدة.
وقال «المطيري» خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية»، إن نسبة رجوع الوزن بعد 3 سنوات من عملية تكميم المعدة تبلغ 50%، بينما يكون الرجوع في حال عمليات تحويل المسار 10 سنوات.
وأضاف استشاري جراحة السمنة: «وحتى عملية البالون يكون هناك احتمالية لرجوع الوزن».
وشدد على أن الهدف ليس في العملية الجراحية نفسها، والتي تصل بالشخص للوزن الذي يرغب فيه، لكن الاستمرارية تتطلب أسلوب حياة صحية.
فيديو | استشاري جراحة السمنة د. مالك المطيري: 50% هي نسبة رجوع الوزن للشخص بعد 3 سنوات من التكميم#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/arnSkUDXGB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 1, 2023