جدول ترتيب #الدوري_الانجليزي بعد فوز #مانشستر_سيتي على #أرسنال

حقق فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، فوزا ثمينا، على ضيفه ليفربول، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم، السبت، على ملعب "الاتحاد"، في الأسبوع التاسع والعشرين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ليفربول

المركز الأول: أرسنال برصيد 69 نقطة.

المركز الثاني: مانشستر سيتي برصيد 64 نقطة.

المركز الثالث: مانشستر يونايتد برصيد 50 نقطة.

المركز الرابع: توتنهام برصيد 49 نقطة.

المركز الخامس: نيوكاسل يونايتد برصيد 47 نقطة.

المركز السادس: ليفربول برصيد 42 نقطة.

المركز السابع: برايتون برصيد 42 نقطة.

المركز الثامن: برينتفورد برصيد 42 نقطة.

المركز التاسع: فولهام برصيد 39 نقطة.

المركز العاشر: تشيلسي برصيد 38 نقطة.

المركز الحادي عشر: أستون فيلا برصيد 38 نقطة.

المركز الثاني عشر: كريستال بالاس برصيد 27 نقطة.

المركز الثالث عشر: ولفرهامبتون برصيد 27 نقطة.

المركز الرابع عشر: ليدز يونايتد برصيد 26 نقطة.

المركز الخامس عشر: إيفرتون برصيد 26 نقطة.

المركز السادس عشر: نوتينجهام فورست برصيد 26 نقطة.

المركز السابع عشر: ليستر سيتي برصيد 25 نقطة.

المركز الثامن عشر: وست هام يونايتد برصيد 24 نقطة.

المركز التاسع عشر: بورنموث برصيد 24 نقطة.

المركز العشرين: ساوثهامبتون برصيد 23 نقطة.