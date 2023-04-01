جدول ترتيب #الدوري_الانجليزي بعد فوز #مانشستر_سيتي على #أرسنال

حقق فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، فوزا ثمينا، على ضيفه ليفربول، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم، السبت، على ملعب "الاتحاد"، في الأسبوع التاسع والعشرين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ليفربول
المركز الأول: أرسنال برصيد 69 نقطة.
المركز الثاني: مانشستر سيتي برصيد 64 نقطة.
المركز الثالث: مانشستر يونايتد برصيد 50 نقطة.
المركز الرابع: توتنهام برصيد 49 نقطة.
المركز الخامس: نيوكاسل يونايتد برصيد 47 نقطة.
المركز السادس: ليفربول برصيد 42 نقطة.
المركز السابع: برايتون برصيد 42 نقطة.
المركز الثامن: برينتفورد برصيد 42 نقطة.
المركز التاسع: فولهام برصيد 39 نقطة.
المركز العاشر: تشيلسي برصيد 38 نقطة.
المركز الحادي عشر: أستون فيلا برصيد 38 نقطة.
المركز الثاني عشر: كريستال بالاس برصيد 27 نقطة.
المركز الثالث عشر: ولفرهامبتون برصيد 27 نقطة.
المركز الرابع عشر: ليدز يونايتد برصيد 26 نقطة.
المركز الخامس عشر: إيفرتون برصيد 26 نقطة.
المركز السادس عشر: نوتينجهام فورست برصيد 26 نقطة.
المركز السابع عشر: ليستر سيتي برصيد 25 نقطة.
المركز الثامن عشر: وست هام يونايتد برصيد 24 نقطة.
المركز التاسع عشر: بورنموث برصيد 24 نقطة.
المركز العشرين: ساوثهامبتون برصيد 23 نقطة.