أخبار دوليّة

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب #إيران

1 أبريل 2023 · < 1 minute

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر  منطقة بارسيان في محافظة هرمزكان في إيران.