الإمارات تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى #تنزانيا و #غينيا_الإستوائية بعد تفشي فيروس ماربورغ

دعت وزارة الخارجية الإماراتية، مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الإستوائية بعد تفشي فيروس ماربورغ.

وقالت في بيان: "نظراً لإعلان السلطات الصحية في جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية عن رصد تفشيات لمرض فيروس "ماربورغ" وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مواطني الدولة، تنصح الوزارة بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية".

وأهابت الوزارة بمواطني الدولة المتواجدين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة كما تدعوهم للتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة عبر الرقم 0097180024.