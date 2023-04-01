في مباراة مثيرة.. #بايرن_ميونخ يضرب #دورتموند برباعية في #الدوري_الألماني

حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني فوزًا كبيرًا على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة 26 من الدوري الألماني، والتي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا". تقدم بايرن ميونيخ سريعًا في الدقيقة 13 عن طريق جريجور كوبيل لاعب دورتموند بهدف في مرماه، ولم ينتظر طويلًا البافاري ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 18. وعاد توماس مولر للهدف الثالث للبايرن والثاني له في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم البافاري بثلاثية نظيفة. وفي الشوط الثاني، تمكن سريعًا بعد مرور 5 دقائق فقط من إحراز الهدف الرابع عن طريق كينجسلي كومان. قلص فريق بوروسيا دورتموند الفارق في الدقيقة 72 عن طريق إيمري تشان من علامة الجزاء، وأضاف الثاني دونيايل مالين في الدقيقة 90 ولم يكن الوقت المتبقي كافي للعودة مرة أخرى. ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 55 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 53 نقطة في الوصافة.