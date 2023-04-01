في مباراة مثيرة.. #بايرن_ميونخ يضرب #دورتموند برباعية في #الدوري_الألماني

حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني فوزًا كبيرًا على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة 26 من الدوري الألماني، والتي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا".