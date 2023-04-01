المملكة توزع أكثر من 89 طناً من السلال الغذائية في البقاع اللبنانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 89 طناً و50 كيلو غراماً من السلال الغذائية ببلدة عرسال في محافظة البقاع بجمهورية لبنان، استفاد منها 6.850 فرداً من اللاجئين السوريين، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة والتي تقدم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين في مختلف بيئات اللجوء وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.