السعودية تعزي #الفلبين في ضحايا حريق عبارة بحرية

أعربت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين، عن خالص العزاء وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين، جراء وفاة وإصابة عدد من الأشخاص بسبب حادث حريق وسط عبارة بحرية جنوب البلاد.

كما عبرت السفارة عن تضامن المملكة مع الفلبين وشعبها الصديق في هذا الحادث الأليم، مع كافة التمنيات بالأمن والسلامة للفلبين وشعبها الصديق.