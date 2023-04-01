الأخبار المحلية

#تعليق_الدراسة الحضورية غداً في #صبيا وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي

1 أبريل 2023 · < 1 minute
شعار وزارة التعليم
شعار وزارة التعليم

أعلنت إدارة تعليم صبيا، اليوم، تعليق الدراسة الحضورية غداً في صبيا وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.