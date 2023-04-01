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#تعليق_الدراسة الحضورية غداً في #صبيا وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي
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الأخبار المحلية
#تعليق_الدراسة الحضورية غداً في #صبيا وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي
1 أبريل 2023
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شعار وزارة التعليم
أعلنت إدارة تعليم صبيا، اليوم، تعليق الدراسة الحضورية غداً في صبيا وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.
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