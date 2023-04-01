برشلونة يكتسح #إلتشي برباعية نظيفة في #الدوري_الإسباني

حقق برشلونة فوزا كبيرا على مضيفه فريق إلتشي، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "مانويل مارتينز فاليرو"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني "لا ليجا".

وسجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هدف برشلونة فى الدقيقة 20 من زمن اللقاء، من تسديدة اصطدمت بدفاع إلتشي قبل أن تسكن الشباك.

وعزز ليفاندوفسكي صدارته لقائمة هدافى الليجا الموسم الحالي برصيد 16 هدفا.

وفى الشوط الثاني، أضاف أنسو فاتي، هدف البارسا الثاني فى الدقيقة 56 من عمر المباراة، من تسديدة قوية سكنت على يمين الحارس.

وضاعف ليفاندوفسكي من تقدم الفريق الكتالوني، بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه فى الدقيقة 66، وأختتم فيران توريس رباعية برشلونة فى الدقيقة 70.

وعزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، متفوقا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد الوصيف برصيد 56 نقطة، وتوقف رصيد إلتشي عند 13 نقطة فى المركز الـ 20 والأخير.