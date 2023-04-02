الشيخ “#السديس” يُعلن استكمال التوسعة الثالثة لـ”#المسجد_الحرام”.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال القاصدين #عاجل

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، أن الرئاسة استكملت تهيئة التوسعة السعودية الثالثة بكل أدوارها وسطحها وساحاتها لاستيعاب أكبر قدر من القاصدين بالمسجد الحرام.

وقال إن التوسعة السعودية الثالثة قد استكملت كامل تجهيزاتها لاستقبال قاصدي المسجد الحرام للتيسير عليهم وتوفير كافة الخدمات في جميع أروقة التوسعة السعودية الثالثة وساحاتها وأدوارها وسطحها.

و دعا "السديس" لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بدوام الصحة والعافية وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما.