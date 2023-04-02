فيديو.. “#حرس_الحدود” تُنقذ حياة شخص تعرض للغرق عقب #السباحة في منطقة محظورة بمكة #عاجل

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لمديرية حرس الحدود من إنقاذ شخص من الغرق- وهو بصحة جيدة- عقب نزوله للبحر والسباحة مع آخر في منطقة غير مخصصة لذلك بمكة.
وأوضحت "حرس الحدود" في مقطع فيديو نشرته على "تويتر"، أن الشخصين عرض حياتهما للخطر ، بعد نزولهما للسباحة في أماكن ممنوعة بالمخالفة للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأهابت "حرس الحدود" بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة لذلك.
#حرس_الحدود بمكة المكرمة ينقذ شخصاً مارس السباحة في أماكن ممنوعة. pic.twitter.com/boPJFaCrpq
— حرس الحدود السعودي (@BG994) April 2, 2023