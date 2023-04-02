انخفاض أسعار #الذهب في #المملكة اليوم .. وعيار 21 يسجل 207 ريال للجرام

سجلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضا طفيفا مقارنةً بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 207.72 ريال، 55.39 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.05 ريال، 47.48 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 237.39 ريال، 63.30 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 217.61 ريال، 58.03 دولار.

على جانب آخر، حققت أسعار الذهب في السوق العالمية، ثاني مكاسب فصلية لها على التوالي، وسط إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر، مع تزايد الرهانات على إبطاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لوتيرة رفع أسعار الفائدة.