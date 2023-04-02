لعدم إعلان القوائم المالية.. “#تداول_السعودية” تُعلق أسهم هذه الشركات

علقت "تداول السعودية" في جلسة اليوم الأحد 2 أبريل 2023 أسهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، ومجموعة أنعام القابضة، وشركة الخليج للتدريب والتعليم، والشركة السعودية للتنمية الصناعية، وشركة البحر الأحمر العالمية.

وذكرت" تداول" في بيان، أن تعليق تداول هذه الأسهم يأتي لعدم التزام الشركات بالإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأكدت أن ذلك يأتي استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، وسيتم استئناف تداول أسهم الشركات لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الاثنين 3 أبريل 2023، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية جلسة الأحد 7 مايو 2023.

وأوضحت أنه في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الاثنين 8 مايو 2023 حتى إعلانها عن القوائم المالية.