ضبط شاحنة مُحملة بربع طن لحوم فاسدة في العاصمة المقدسة (صور)

عززت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة جهودها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك؛ للحد من انتشار منافذ البيع المخالف للباعة المتنقلين، والظواهر السلبية المتعلقة بسلامة المعروضات من الغذاء وغيرها من الأدوات المتنوعة، وذلك من خلال حملاتها الرقابية المكثفة، والتي تنفذها فرق البلديات الفرعية، والإدارة العامة للنظافة، بمشاركة الجهات الأمنية، على الأسواق الشعبية والعشوائية والباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق كل بلدية فرعية.

وأسفرت الجولات الرقابية في بلدية المنطقة المركزية الفرعية عن مصادرة أكثر 5050 قطعة من الملابس، و 6850 قطعة من الأدوات المتنوعة، إلى جانب مصادرة أكثر من 350 كيلوغراماً من الفواكه والخضار، جرى تسليمها بعد التأكد من سلامتها إلى جمعية «إكرام» لحفظ الطعام , وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.

كما ضبطت الفرق الرقابية في بلدية العمرة الفرعية، بمساندة الجهات الأمنية والتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، شاحنة نقل محملة بـ250 كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة، تمت مصادرتها وإتلافها، و95 عبوة ماء زمزم مجهولة المصدر ومعروضة ومخزنة بطرق عشوائية ومخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية.

جرى اتخاذ اللازم حيال المضبوطات وتطبيق الأنظمة والتعليمات حيال المخالفين.

وواصلت الفِرق الرقابية حملاتها الميدانية على الظواهر السلبية والباعة المتنقلين، ضمن الطرق والمحاور داخل نطاقها الإشرافي، وأسفرت عن ضبط ومصادرة 100 كيلو من الفواكه مجهولة المصدر، إضافة إلى الجولات الرقابية على الباعة الجائلين في المنطقة، للقضاء على الظواهر السلبية والعشوائية، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية، التواصل عبر رقم البلاغات الموحد « 940».